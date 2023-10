Iran: USA må holde styr på Israel for å unngå krig i regionen

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian møtte Hizbollah-bevegelsens leder Sayyed Hassan Nasrallah i Libanon fredag, der de to diskuterte følgene av Hamas’ angrep mot Israel og krigen i etterkant, melder den libanesiske TV-kanalen Al-Mayadeen.

Amir-Abdollahian ankom Libanon sent torsdag kveld og ble da møtt av representanter fra Hamas og Islamsk hellig krig.

AFP siterer videre Amir-Abdollahian på at Iran vil verne om Libanons sikkerhet i den spente situasjonen.

Det er bekymring for at Hizbollah skal gå til angrep på Israel. Iran støtter både Hamas og Hizbollah, og Wall Street Journal skrev i helgen at Iran skal ha bidratt i planleggingen av Hamas’ angrep. Dette er blitt tilbakevist av iranerne og også flere vestlige kilder.

