FN: Israel ber 1,1 millioner palestinere flykte til sør

Hæren sier i en uttalelse at det kommer til å bli militæroperasjoner i Gaza By de neste dagene. De sier også at folk må holde seg unna grensa.

Beskjeden kan antyde at en større bakkeoperasjon skal settes i gang. Hamas kaller det falsk propaganda og ber innbyggerne om ikke å lytte til det.

FN anslår at det gjelder 1,1 millioner palestinere. FN har også fått beskjed om å evakuere alle sine ansatte fra Nord-Gaza.

Beskjeden fra Israel er at alle nord for Wadi som er omtrent midt på Gazastripen, bør flytte seg til Sør-Gaza innen 24 timer. Det er ikke klart hvilket klokkeslett det gjelder fra. Reuters meldte om dette klokka 4.38 norsk tid natt til fredag.

Flere av de tettest befolkede områdene på Gazastripen ligger nord for Wadi. Blant annet Gaza By, flyktningleiren Jabalia og Beit Lahiya og Beit Hanoun.

Sterk advarsel

FN ber på det sterkeste om at Israel trekker tilbake dette og advarer mot katastrofale tilstander.

– FN anser det som umulig at en slik forflytting kan skje uten ødeleggende humanitære konsekvenser. FN ber på det sterkeste om at en slik ordre blir trukket tilbake for å unngå at det som allerede er en tragedie, blir en katastrofe, sier FN-talsmann Stephane Dujarric.

Det skal ha vært den israelske hæren som har informert FN om dette.

Det er stor frykt for en bakkeoperasjon etter at Hamas angrep Israel på brutalt vis i helga. Israel har samlet en styrke på over 300.000 soldater nær Gaza.

Israel: Skammelig

Israels FN-delegasjon sier det er et skammelig svar på den israelske advarselen. FN-ambassadør Gilad Erdan sier at FN har snudd ryggen til Hamas’ vold og utnyttelse av de sivile på Gazastripen.

– Det hadde vært bedre for FN å fokusere på å få tilbakeført gislene, fordømme Hamas og støtte Israels rett til å forsvare seg, sier Erdan ifølge The Times of Israel.

Les mer om krigen i Midtøsten her

Tusenvis drept

Den siste uken er Gaza blitt teppebombet. Israel sa torsdag at de hadde sluppet over 6000 bomber. Det tilsvarer nesten en bombe i minuttet hvert døgn i snitt.

Minst 1537 mennesker er drept i angrepene på Gaza. Det er innført en blokade og den humanitære krisen på Gaza er kritisk. Det er advart mot at helsevesenet, vannforsyningen og sanitetsvesenet er i ferd med å kollapse. Sykehus og likhus er overfylte.

På israelsk side er minst 1300 mennesker drept.

