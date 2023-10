Ekspert om invasjon av Gaza: – Israel har ikke noe valg

Israel trakk seg ut av Gazastripen i 2005 etter 38 års okkupasjon. Siden 2007 har området vært under en streng blokade av israelerne, som med få unntak har gjort alt for å unngå å gå inn i den lille enklaven igjen.

Men Hamas' angrep i helgen tvinger nå mest sannsynlig fram en omfattende bakkeinvasjon, ifølge oberstløytnant Anders Ekholm ved Försvarshögskolan i Stockholm.

– Jeg tror ikke de vil, absolutt ikke. Men israelske myndigheter har dessverre ikke noe valg. Jeg tror de skjønner at de må, tatt hensyn til opinionen, sier han til nyhetsbyrået TT.

Under Gazastripen er det et nettverk av tunneler og underjordiske rom som vil gjøre et militært angrep vanskelig, sier Ekholm.

– Noen av tunnelene er ment for angrep på Israel, men primært er det en underjordisk by, hvor fienden effektivt kan forsvinne og bevege seg, for så plutselig å dukke opp, forklarer han.

Dersom Israel velger å gå inn med bakkestyrker, vil det derfor kreves mange soldater over lang tid, sier oberstløytnanten.

I tillegg er det nesten umulig å gjennomføre invasjonen uten at den rammer sivile og blir langtekkelig og blodig, legger han til.

Minst 1537 mennesker er drept i angrepene på Gazastripen, et område på størrelse med Hamar kommune og hjem til rundt 2,3 millioner mennesker.

