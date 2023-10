Amnesty: Kollektiv straff mot innbyggerne på Gaza er en krigsforbrytelse

– Vi gjentar at sivile palestinere ikke er ansvarlige for forbrytelsene til Hamas og andre væpnede palestinske grupper. Den kollektive avstraffelsen av Gazas sivilbefolkning utgjør en krigsforbrytelse – den er grusom og umenneskelig. Israel må ikke la dem lide for handlinger de ikke kan styre eller kontrollere, heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsgruppen, ifølge CNN.

Israel innførte mandag full blokade av den Hamas-styrte Gazastripen. Det vil si at verken mat, vann eller drivstoff skal kunne bringes inn til de 2,3 millioner innbyggerne.

Amnesty oppfordrer også verdenssamfunnet til å få på plass humanitære korridorer til Gaza, der mer enn 423.000 mennesker er internt fordrevet, ifølge FN.

