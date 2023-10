To skadd i skyting i Stockholm

Politiet fikk melding om skyteepisoden klokka 0.51 av flere beboere i området som hadde hørt smell.

To personer er fraktet til sykehus med ambulanse, skriver politiet i en oppdatering. Polititalsperson Daniel Wikdahl sier til TT at skadene for den ene personen synes å være milde, og at han ikke har noen opplysninger om den andres skader.

Ingen er meldt pågrepet torsdag morgen. Det er ikke kjent om skytingen kan knyttes til gjengkriminalitet.

– Det er vanskelig å svare på, for vi vet ikke riktig hva som har skjedd her ennå, sier han.

Skytingen skjedde i et boligstrøk, og det var ifølge politiet barn til stede.

Det er satt opp sperringer i området og politiet har gått dør til dør for å avhøre naboer.

