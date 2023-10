Svenske partiledere drøfter sikkerhet og gjengkriminalitet

Liberalernas leder Johan Persson varsler at regjeringen skal legge fram flere konkrete forslag som de søker støtte for å gjennomføre så effektivt og raskt som mulig.

Han sier det blant annet dreier seg om mer kameraovervåking og andre forslag som vil bli kunngjort senere.

Det er statsminister Ulf Kristersson som har innkalt samtlige partiledere til møtet i det nasjonale sikkerhetsrådet. Der skulle politi og andre myndigheter fram et bilde av situasjonen når det gjelder gjengkriminaliteten.

Lederen for Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson sier han håper på én konkret beskjed fra opposisjonen, nemlig at de ikke vil legge hindringer i veien og la regjeringen få saker raskt gjennom, slik som under pandemien.

Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson åpner for å hastebehandle forslag fra regjeringen.

– Det handler selvsagt om hvilke forutsetninger det er, men vi er ikke i en situasjon der vi skal stikke kjepper i hjulet. Sosialdemokratene er beredt til å jobbe alle dager i uka med forslag som kan bryte utviklingen effektivt, sier hun.

Hun sier at sosialdemokratene først og fremst er opptatt av tiltak for å bremse rekrutteringen til gjengene og krever derfor at budsjettinnsparinger på aktuelle tiltak stanses.

Sverige rystes for tiden av skyting og eksplosjoner i en voldelig konflikt blant svenske gjenger. Så sent som natt til torsdag ble en familiefar drept i Stockholm, mens hans kone og barn ble skadd.