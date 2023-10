Stoltenberg: Tyrkia vil gi grønt lys for Sverige

Stoltenberg kom med opplysningen på en pressekonferanse etter et forsvarsministermøte i alliansen torsdag.

Ifølge Stoltenberg har Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar har forsikret sine kolleger i Nato om at Tyrkia vil respektere Vilnius-avtalen og godkjenne Sverige.

Forventer rask behandling

Utålmodigheten med Tyrkia har vært merkbar på Nato-møtet i Brussel. Både Norge og flere andre land har gitt Tyrkia krystallklar beskjed om de ikke lenger kan hindre svensk medlemskap, men må åpne døra for Sverige.

På Nato-toppmøtet i Vilnius i sommer lovet tyrkiske myndigheter å godkjenne Sverige så snart parlamentet åpnet i høst.

Det skjedde for halvannen uke siden.

– Jeg forventer at Tyrkias nasjonalforsamling nå raskt gjennomfører ratifiseringen av Sverige, sier Stoltenberg.

Antiterror

Han kunngjorde torsdag også at Nato formelt har oppnevnt en egen koordinator for antiterror.

Oppnevnelsen av en slik koordinator var en del av avtalen som Nato, Tyrkia og Sverige inngikk i Vilnius i.

Dermed er det ingen formelle hindre igjen for at Tyrkia kan godkjenne Sverige som Nato-medlem.

– Terrorisme fortsetter å være den mest direkte trusselen for alliansen. I dag kan jeg erklære at jeg har utnevnt en spesiell koordinator for antiterrorisme, sier Stoltenberg.

