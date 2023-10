USA: Støtten til Israel vil ikke gå ut over Ukraina-hjelpen

– Ikke vær i tvil: USA er fortsatt i stand til å rette ressurser dit det trengs for å håndtere kriser på flere områder, sa Austin etter et møte med Ukrainas støttespillere i Natos hovedkvarter i Brussel, der alliansens forsvarsministre er samlet til et to dager langt møte.

– Vi vil stå støtt ved Israels side mens vi fortsatt hjelper Ukraina, fortsatte han.

Det var lørdag morgen at Hamas gikk til angrep mot Israel. Israel erklærte krig, og mer enn 2200 mennesker er drept i Israel og på Gazastripen.

