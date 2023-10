Prins Harry og Meghan advarer unge mot sosiale medier

Harry og Meghan ber sosiale medier-plattformene få på plass bedre regelverk for moderering av innhold og gjøre appene mindre avhengighetsskapende.

Paret snakket om temaet på en panelsamtale i New York tirsdag. Der deltok også foreldre som har opplevd at deres barn har begått selvmord, og som mener det er knyttet til bruk av sosiale medier.

– For oss er det viktigste å snu denne smerten inn til noe med mening, sier Harry.

Meghan snakket om sine egne mentale problemer i fortiden, og sa at prinseparet vil gjøre det de kan for å gjøre sosiale medier tryggere, bedre og mer positive.

Hun sier at paret har hatt samtaler med ledere i tech-bransjen om sikkerhetsnettverk i sosiale medier, men la til at det er vanskelig for foreldre å håndtere dette og at det er behov for bedre løsninger.

– Folk blir såret, og mennesker – særlig barn – dør, sier Meghan.

