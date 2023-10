Over 2000 drept så langt i Israel og Gaza

Ifølge den offentlige kringkasteren Kan er dødstallet i Israel nå økt til over 1200. Minst 2806 er ifølge FN såret.

På palestinsk side er mer enn 400 blitt drept de siste 24 timene, ifølge FN. Totalt er 830 drept på palestinsk side og 4250 såret.

På Gazastripen er det nå over 263.934 som er internt fordrevet. FN regner med at tallet kommer til å øke.

– De siste 24 timene har Israel utført omfattende bombing fra lufta, sjøen og land nesten uavbrutt på Gazastripen. Det har ført til en markant økning i dødstallet, blant dem barn og kvinner. Palestinske væpnede grupper har vilkårlig avfyrt raketter rettet mot israelske bebodde områder, skriver FN.

FN opplyser også at minst fire ansatte i FNs hjelpeorganisasjon er drept på Gazastripen. Minst 14 av FNs kontorer på Gazastripen er ødelagt i Israels luftangrep.

I løpet av natten er det blitt meldt om mulige rakettangrep mot Israel. Samtidig fortsetter bombingen av Gazastripen.

Utsletter nabolag

Tirsdag fløy de israelske krigsflyene tokt etter tokt over Gazastripen, mens folk på bakken forsøkte å komme seg i sikkerhet. Hele nabolag er lagt i ruiner. Rimal-nabolaget i Gaza By er i stor grad utslettet. Flere kan ligge under ruinene.

En mann som ble hentet ut av ruinene tirsdag, 46-åringen Abdullah Musleh, sier gråtkvalt at han nå vil flykte fra Gaza.

– Jeg selger leker, ikke raketter. Jeg vil dra. Hvorfor skal jeg bli her? Jeg har mistet hjemmet og jobben min, sier han.

Ifølge den israelske hæren ble det utført angrep mot flere hundre mål i Rimal, et nabolag med flere Hamas-departementer, universiteter, medieorganisasjoner og nødhjelpskontorer.

Mobiliserer

På andre siden av grensegjerdet er Israel i gang med å mobilisere en styrke på 360.000 reservister. Israel sa tirsdag at de hadde fått kontroll over sin side av grensegjerdet.

Et stort spørsmål er når og om Israel vil starte en bakkeoperasjon. Israels hær har hintet om at sivile bør forlate Gazastripen, men det er stor usikkerhet om grenseovergangen til Egypt er åpen eller ikke.

Nyhetsbyrået AP påpeker at den israelske taktikken med å advare innbyggerne i nabolag om å flykte, før nabolagene blir jevnet med jorden, kan være et tegn på at bakkeoperasjonen forberedes.

– Det er ingen trygge steder i Gaza nå. Vi ser folk bli drept hver dag. Jeg er på ekte redd for livet mitt, sier journalisten Hasan Jabar.

I FN advarer den palestinske delegasjonen mot at et folkemord utspiller seg på Gazastripen. Israel sier på sin side at de gjør det de kan for å skåne sivile.

Grufulle angrep

Angrepene på Gazastripen skjer som svar på Hamas-angrepet på Israel i helga. Det kommer fortsatt detaljer om hva som skjedde da tusenvis av Hamas-krigere krysset grensen samtidig som rakettene haglet over Israel.

Tirsdag ble internasjonale medier invitert inn til kibbutzen Kfar Aza. Der fikk de se et grufullt syn. Flere titall lik, utbrente hus og ødelagte biler var det som møtte pressen.

Den sterke lukten av lik lå tung i luften mens journalister gikk gjennom stiene i kibbutzen. Samtidig arbeidet israelske soldater med å hente ut de mange døde.

– Du ser hvordan babyer, mødre og fedre har blitt drept av terrorister på sine egne soverom. Dette er ikke krig, det er ikke en slagmark. Det er en massakre og terror, sier den israelske generalmajoren Itai Veruv, som sier han aldri har sett noe lignende.

– Halshogginger

Den britiske avisa The Independent skriver at en major i den israelske hæren (IDF) forteller at kvinner og barn ble halshugget i Kfar Aza. Avisa er en av flere internasjonale medier som ble invitert med til Kfar Aza tirsdag.

– Da Hamas kom hit halshugget de kvinner og barn. Vi har sett døde babyer, jenter. Vi har reddet noen, men de fleste fant vi døde i hjemmene sine, sier major David Ben Zion

En talsperson for IDF sier til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at de ikke har bekreftet informasjon om at barn er blitt halshugget.

– Vi har sett nyhetene, men vi har ikke flere detaljer eller noe som bekrefter det, sier talspersonen.

