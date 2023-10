Nye våpenløfter til Ukraina renner inn

Donasjonen kommer på toppen av tidligere løfter og vil føre til at Ukraina langt raskere vil få tilgang til artillerigranater, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

– Dette er en ammunisjonspakke som ellers ikke ville ha skjedd, men som vi får til fordi vi samarbeider om den, sier Gram.

– Det er to ting som alltid ligger øverst på Ukrainas liste: Luftvern og artilleriammunisjon, føyer han til.

Først i køen

Det er i første rekke norske Nammo som skal sørge for å få produsert artillerigranatene. Den norske våpenprodusenten skal nå øke sin kapasitet, ifølge forsvarsministeren.

– Fordelen med denne løsninger er at Norge har en veldig sterk rammeavtale med Nammo som gjør at vi får mulighet til å komme først i køen, sier Sveriges forsvarsminister Pål Jonson.

De tre landene går inn med omtrent like mye i støtte. For Norges del utgjør det altså rundt 200 millioner kroner.

Sende signal

Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen sier at et klart mål med kjøpet er å sende et signal til forsvarsindustrien om at produksjonen må styrkes.

– Det er et stort behov for å få økt produksjonskapasiteten i den europeiske forsvarsindustrien – for å støtte Ukrainas frihetskamp, men også for å sikre forsyningssikkerheten for andre europeiske land, sier Lund Poulsen.

Onsdag ble det også kjent at USA går inn i F-16-koalisjonen, som blant annet omfatter Danmark, Holland og Norge. Onsdag ga også Belgia tilsagn om donasjon av F-16-fly til Ukraina.

USA vil ikke gi fly, men bistå med å bygge opp nødvendig infrastruktur på bakken.

– Det veldig viktig og veldig positivt at USA går inn i F-16-koalisjonen. Det å bygge opp og utvikle et kampflyvåpen i Ukraina er en omfattende sak, sier Gram til NTB.

Nye løfter

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var i selv Brussel da Natos forsvarsministre møttes onsdag. Der lobbet han for ytterligere bistand.

Mange land har nå kommet med nye løfter om våpenstøtte, ifølge Gram.

Blant annet kunngjorde USAs forsvarsminister Lloyd Austin at USA vil bidra med våpen til en verdi av nesten 2,2 milliarder kroner.

Onsdag ble det også kjent at Ukraina får en ny militær støttepakke verdt 100 millioner pund, eller drøyt 1,3 milliarder kroner, fra et internasjonalt fond som blant annet Norge har bidratt til.

[ Ekspert om bakkeinvasjon i Gaza: – Enormt vanskelig ]