Det sier republikaneren Michael McCaul, som leder utenrikskomiteen i Representantenes hus, til AFP onsdag.

– Vi vet at Egypt advarte israelerne tre dager i forveien om at et angrep som dette kunne skje, sa McCaul til journalister etter at de folkevalgte hadde blitt brifet om den pågående krigen.

Det var lørdag morgen at Hamas gikk til angrep mot Israel på flere fronter. Israel erklærte krig, og mer enn 2200 mennesker er drept.

