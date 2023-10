Iran har lenge finansiert Hamas, men har sagt at de ikke hadde noe å gjøre med angrepet på Israel. Flere frykter at Iran kan bli dratt inn i konflikten.

– Vi har gjort en ting klart overfor iranerne: Vær forsiktig, sier Biden onsdag.

Biden sier også at Hamas-angrepet på Israel er den dødeligste dagen for jøder siden holocaust, og at det er snakk om ren ondskap.

