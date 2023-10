Zelenskyj frykter Gaza-krigen tar oppmerksomheten bort fra Ukraina

– Det er en risiko for at internasjonal oppmerksomhet vil vende seg bort fra Ukraina, og det vil få konsekvenser, sa presidenten i et intervju med kringkasteren France 2 tirsdag.

Tragediene som rammer Ukraina og Israel «er forskjellige, men begge enorme», sa han.

Zelenskyj sa også at han er sikker på at Russland støtter Hamas i konflikten mot Israel.

– Vi er sikre på at Russland på en eller annen måte støtter Hamas-operasjoner, sa han og fortsatte:

– Russland prøver virkelig å utføre destabiliserende handlinger over hele verden.

