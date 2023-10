Sju boliger påtent i og ved Stockholm – kobles til voldsbølgen

Politiet mener gjerningspersoner har kastet brannfarlig væske mot husene og deretter tent på.

– Alle brannene mistenkes å være påtent, sier Daniel Wikdahl i Stockholm-politiet.

Tre personer er pågrepet, opplyste rikspolitisjef Anders Thornberg på en pressekonferanse tirsdag.

Ingen skadd

I de fleste husene var det personer hjemme da brannene begynte, men ingen ble skadd.

– Det er vanskelig å se for seg at det er en ren tilfeldighet at så mange branner oppstår samtidig, og i alle sakene virker det som om brannfarlig væske er blitt kastet på husene og tent på, sier Wikdahl.

Det er andre natt på rad med flere påtente branner i Stockholm-området.

Ifølge Expressen har flere av adressene blitt utsatt for brannangrep tidligere i forbindelse med den interne konflikten i det såkalte Foxtrot-nettverket. Det gjelder blant annet en enebolig i Huddinge, som ble angrepet med brannbomber i september. Ifølge avisen bor det en mann i huset som ikke har noe å gjøre med konflikten. Men en slektning til en innblandet person skal bo i nærheten.

Ifølge P4 Södertälje ble også eneboligen i Södertälje utsatt for et lignende angrep søndag.

Ny metode

Hanna Paradis, politiets operasjonssjef, sier at ildspåsettelsene er en ny metode som brukes av de kriminelle gjengene. Politiet vurderer nå om den nye metoden skyldes at politiet har beslaglagt store mengder sprengstoff.

Den første brannen startet klokka 1.18 i en enebolig i Glömsta, før det brant i en annen enebolig i Flemingsberg bare tre minutter senere. Klokka 1.35-tiden brant det i en enebolig i Enskededalen.

– I de to første brannene ble det ingen større skader. I Enskededalen klarte beboerne å slukke den synlige delen av brannen, men det viste seg at den hadde spredt seg i grunnen, så den boligen er ubeboelig, sier Wikdahl.

Drøyt en time seinere brant det i Södertälje og minuttet senere i inngangspartiet til en flermannsbolig i Jordbro. Bare ti minutter senere brant en annen flermannsbolig i samme område.

Like før klokka 4 brant det i en flermannsbolig i Råcksta.

