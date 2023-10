Sikkerhetskilde: Egypt stenger grensen mot Gazastripen

Grenseovergangen Rafah har vært den eneste som har vært åpen etter at Israel innførte full blokade av det palestinske området.

Den har dermed også fungert som eneste mulige vei ut av Gazastripen, som nå bombarderes tungt av Israel.

Kilden sier at de israelske angrepene gjør det farlig for både sivile og de som er ansatte ved grenseovergangen. Han sier også at det er iverksatt særlige tiltak langs grensen for å stanse eventuelle forsøk på infiltrering.

