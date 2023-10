Israel: Rundt 1500 Hamas-krigere funnet døde

– Rundt 1500 døde Hamas-krigere har blitt funnet i Israel og rundt Gazastripen, sier Richard Hecht, talsperson for det israelske forsvaret (IDF), på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Det har vært kamper inne i landet etter Hamas-bevegelsens angrep i helgen.

I en uttalelse gjengitt av Israels militærradio, sier talsperson Daniel Hagari at IDF har tatt tilbake kontrollen ved grensegjerdet til Gazastripen, og at det ikke har vært noen nye infiltrasjoner fra Gazastripen siden mandag. Hecht sier at kontrollen er «mer eller mindre» tatt tilbake.

Det blir lagt ut miner der gjerdet ble brutt, ifølge Hagari.

I tillegg ga Hagari et tilsynelatende svar på rykter om at Hamas har brukt tunneler til å komme seg over grensen. Han sa at det israelske forsvaret ikke har funnet noen slike tunneler.

Hecht sier at palestinerne som flykter fra luftangrepene mot Gazastripen kan reise til Egypt, som også har en grense til Gazastripen.

– Jeg er klar over at Rafah-grenseovergangen på grensen mellom Gazastripen og Egypt fortsatt er åpen. Alle som kan komme seg ut, vil jeg råde til å komme seg ut, sier talsperson Richard Hecht.

Angrep

Ifølge Hecht ble hundrevis av Hamas-mål i Rimal på Gazastripen, der bevegelsen har mange av sine departementer og regjeringsbygninger, angrepet i løpet av natten.

På Telegram skriver IDF at 200 mål på Gazastripen ble angrepet, inkludert Rimal og Khan Yunis. Flere bosteder tilknyttet Hamas-krigere skal også ha blitt angrepet.

Han sier at innbyggerne ble varslet i sosiale medier før angrepene, men utdypet ikke ytterligere.

Blokade

Militante fra Hamas iverksatte lørdag morgen et omfattende angrep mot Israel, og rundt 900 israelere har siden da blitt drept. Israel har svart på angrepet med omfattende luftangrep mot Gazastripen, og ifølge palestinske myndigheter er rundt 690 palestinere drept.

Utover de 1500 døde Hamas-krigerne som IDF sier er funnet, er altså rundt 1600 personer drept på begge sider.

Hamas klarte å bryte seg gjennom den strengt bevoktede grensen mellom Gazastripen og Israel, og angrep blant annet en festival nær grensen på israelsk side.

Israel har kunngjort en total blokade rundt Gazastripen, og kuttet vannforsyningen. Ifølge forsvarsminister Yoav Gallant betyr det «ikke noe strøm, ikke noe mat, ikke noe vann, ikke noe gass, alt er stengt», for Gazas 2,3 millioner innbyggere.

