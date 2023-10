Prins Harrys søksmål mot The Sun skal opp i retten i 2025

Hertugen av Sussex hevder i sitt søksmål at The Sun og nå nedlagte News of the World hacket telefonen hans og tok i bruk agenter og bedrag for å samle informasjon om ham gjennom flere tiår.

I et forberedende rettsmøte tirsdag ble det klart at det ventes to sivile rettssaker mot The Sun, som står overfor titalls av anklager om telefonhacking og annen ulovlig informasjonsinnhenting.

David Sherbone, som representerer saksøkerne, sier 32 personer vil få saken sin behandlet i retten i januar 2024. De resterende 27 sakene vil behandles i en rettssak i 2025, deriblant søksmål fra prins Harry og skuespilleren Hugh Grant.