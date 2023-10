I en uttalelse gjengitt av Israels militærradio, sier talsperson Daniel Hagari at det ikke har vært noen nye infiltrasjoner fra Gazastripen siden mandag.

Det blir lagt ut miner der gjerdet ble brutt, sier Hagari.

I tillegg ga han et tilsynelatende svar på rykter om at Hamas har brukt tunneler til å komme seg over grensen. Han sa at det israelske forsvaret ikke har funnet noen slike tunneler.

