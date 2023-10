Haaretz: Hamas-angrepet er det femte dødeligste i verden siden 1970

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er blant dem som har slått fast at angrepet er et terrorangrep. Så langt er over 900 døde, og det er ventet at tallet skal stige.

Den israelske avisa Haaretz skriver at terrordatabasen til universitetet i Maryland viser at det er det femte dødeligste angrepet siden 1970.

Kun 11. september-angrepet på USA, IS-angrepene i Tikrit og Sinjar og kirkemassakren i Musha i Rwanda har krevd flere ofre.

Angrepet på musikkfestivalen i Israel – der over 260 ble drept – er det dødeligste angrepet i moderne tider mål i dødsfall i forhold til befolkningstallet, viser en analyse i The Telegraph over angrep i OECD-land, skriver Haaretz.

[ – Det vil bli helt enormt store sivile tap på palestinsk side ]