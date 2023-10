Biden avhørt i dokumentgransking

Hur etterforsker funn av hemmeligstemplede dokumenter i Joe Bidens hjem og kontor.

Det hvite hus opplyser at det var Biden som frivillig lot seg avhøre. Avhøret skjedde over to dager og fant sted i Det hvite hus.

Talsperson Ian Sams sier at Biden og Det hvite hus samarbeider med etterforskeren. De viser til justisdepartementet for spørsmål om etterforskningen.

Nyhetsbyrået AP påpeker at det ikke er uvanlig at presidenter blir avhørt slik. Både George W. Bush og Bill Clinton ble det.

Ekspresident Donald Trump er også under etterforskning i dokumentsaker. Han etterforskes av spesialetterforsker Jack Smith og er tiltalt for å ha tatt med seg hemmelige dokumenter da han forlot Det hvite hus.

