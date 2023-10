Sykehus på Gaza ute av drift etter rakettangrep

Årsaken er at omfattende skader etter israelske rakettangrep blokkerer tilgangen til sykehuset for helsepersonell, melder CNN.

Helsemyndighetene opplyser at amputasjoner og brannskader er blant de vanligste skadene som behandles på sykehusene på Gazastripen om dagen. Mange har også skader fra granatsplinter.

Departementets talsperson Ashraf al-Qidra sier til det palestinske nyhetsbyrået Shibab Agency at de skadde hovedsakelig er kvinner og barn. Dette er et «resultat av at Israel målrettet angriper boligområder», hevder han.

