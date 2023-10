Kinas president: Forholdet mellom USA og Kina berører hele menneskeheten

– Hvordan Kina og USA kommer ut av det med hverandre i en verden i endring og uro, vil bestemme framtiden og menneskehetens skjebne, sa president Xi da han tok imot senatsleder Chuck Schumer i Folkets store hall i Beijing.

Presidenten betegnet det tosidige forholdet mellom Kina og USA som det viktigste i verden.

– Jeg har sagt det mange ganger, blant annet til flere presidenter, at det er tusen gode grunner til å bedre forholdet mellom Kina og USA, men ingen gode grunner til å ødelegge det, sa Xi.

Senatets flertallsleder Chuck Schumer og de seks representantene fra USA møtte mandag også Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing.

Etterlyser rasjonalitet

Wang sa han håpet at USA kan se Kina mer objektivt og håndtere eksisterende motsetninger på en mer rasjonell måte.

– Jeg håper dette besøket kan bidra til at USA forstår Kina på en mer presis måte og at det kan hjelpe til med å få forholdet mellom de to landene tilbake på et sunnere spor, sa Wang.

Schumer takket vertskapet for gjestfriheten og sa at han under møtet vil ta opp flere spørsmål som bekymrer USA. Flertallslederen i Senatet sa at det aller viktigste temaet er å skape rettferdige konkurranseforhold for amerikanske bedrifter og arbeidere.

Schumer trakk også fram at kinesiske selskaper som forsyner det amerikanske markedet med dødelig fentanyl, må svare for det de har gjort. Som et tredje viktig punkt trakk han fram betydningen av at Kina ikke støtter Russlands «umoralske» krig mot Ukraina.

Skuffet

Til pressefolkene som er med på turen, sa Schumer at han er svært skuffet over Kinas uttalelse om helgens kamphandlinger i Israel.

– Jeg ble ærlig talt veldig skuffet over at utenriksdepartementet ikke viste sympati med eller støtte til Israel i disse vanskelige tidene, sa Schumer før møtet med Xi.

Det har den siste tiden vært spekulasjoner om at USAs president Joe Biden skal ta imot Kinas president Xi Jinping i California i november.

Nylig møttes USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Kinas utenriksminister på Malta.

