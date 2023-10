Israel: Over 500 angrep mot Gazastripen i løpet av natten

– I natt har den israelske hærens jagerfly, helikoptre, fly og artilleri slått til mot over 500 Hamas- og Islamsk hellig krig-mål på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra hæren.

Det har blant annet blitt meldt om kamper i Sderot i natt.

Times of Israel skriver at angrepene gjennomføres for å knuse Hamas’ evne til å utføre angrep. De skriver at ett av målene i natt var en moske i Jabalia, som skal ha blitt brukt av Hamas.

Samtidig opplyser hæren at det er kamper nær byen Sderot, der flere sivile ble drept da Hamas gikk til angrep lørdag. Det har også vært kamper ved kibbutzene Kfar Aza og Nirim.

Tunneler

Haaretz skriver at det pågår kamper mot omtrent 70 palestinske krigere nær kibbutzen Be'eri. Hæren mistenker at det er gravd tunneler i området.

– Det tar lengre tid enn vi hadde ventet å få ting tilbake til en defensiv sikkerhetsposisjon, sier talsperson for hæren, Richard Hecht, på en pressekonferanse.

Hæren varsler også at det er sendt fire kampdivisjoner til Sør-Israel, og at det tar mer tid enn ventet å få kontroll over sikkerhetssituasjonen.

Det er i morgentimene også meldt om rakettangrep mot Israel fra Gazastripen.

Utenlandske borgere drept

Flere amerikanske borgere er drept i angrepene i Israel, opplyser amerikanske myndigheter.

En talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet i USA sier det uten å komme med noe konkret tall. CNN meldte søndag at minst tre amerikanere er drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel.

Tidligere søndag sa utenriksminister Antony Blinken at de hadde mottatt meldinger om at amerikanske statsborgere var blant de drepte, og at de jobber for å verifisere meldingene.

Tolv av de drepte i Israel er thailandske borgere. Samtidig er elleve thailandske statsborgere blant dem som er bortført til Gazastripen, opplyser Thailands utenriksdepartement.

– Vi jobber med å hjelpe alle thailandske borgere i Israel, sier talsperson Kanchana Patarachoke.

En rekke utlendinger fra ulike land er blant dem som er meldt bortført av Hamas-krigere fra en musikkfestival rett ved grensa til Gaza.

260 mennesker er funnet døde etter angrepet på festivalområdet, ifølge avisen Haaretz og nyhetsbyrået AP, som siterer redningstjenesten Zaka.

