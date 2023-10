Israel: Fortsetter angrep selv om rakettene kan drepe gisler

– Hvis vi har konkret etterretningsinformasjon om hvor gisler befinner seg, vil Israel naturligvis avstå fra det. Men så lenge vi ikke har noen slik informasjon, vil alle Hamas-mål bli angrepet, het det på radiostasjonen mandag ettermiddag ifølge Al Jazeera.

Kanalen melder også at Israels utenriksminister Eli Cohen nå regner med at over 100 personer ble tatt til fange i angrepet i helga. Hamas og Islamsk hellig krig har selv meldt om et lignende antall.

Hamas sier mandag at de vil begynne å drepe israelske gisler dersom bombingen av Gaza fortsetter.

[ Hamas sier de vil begynne å likvidere sivile israelske gisler ]