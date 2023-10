Hizbollah bekrefter tre drepte i israelsk angrep i Libanon

En talsmann bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at det skjedde i et angrep mot et vakttårn ved landsbyen Aita al-Shaab.

Israel angrep mandag grenseområdet mot Sør-Libanon med artilleri og sier at de har drept flere væpnede personer som infiltrerte området. Det israelske militæret IDF opplyser at de søker gjennom området, blant annet med helikopter.

Hizbollah, som tok ansvar for å ha skutt en rakett mot Israel søndag, benekter at de har noe å gjøre med personer som eventuelt har tatt seg over grensa og er skutt av de israelske militære.