Flere drept eller såret i rakettangrep mot flyktningleir

Gjennom natten er blant annet en moske som skal ha blitt brukt av Hamas blitt ødelagt i Jabalia-leiren, ifølge Times of Israel.

Det er også meldt om luftangrep mot flyktningleiren Al Shati, ifølge BBC. Bilder fra nyhetsbyrået AP viser omfattende ødeleggelser på bygninger i leiren, deriblant en moské.

Minst 511 palestinere har blitt drept i israelske rakettangrep mot Gazastripen siden lørdag, ifølge dødstall publisert av det palestinske helsedepartementet mandag.

Jabalia er den største flyktningleiren på Gazastripen og ligger helt nord i den beleirede enklaven, nord for Gaza by. Leiren er svært overbefolket, ifølge FN. Al Shati-leiren ligger like ved Gaza by og har også en stor befolkning på over 353.000 mennesker.

