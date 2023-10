Dødeligste dag på Gaza på 15 år – Nasser (57) mistet 19 familiemedlemmer

Lørdag ble den dødeligste dagen på Gazastripen på 15 år da nesten 300 palestinere ble drept i luftangrep på 24 timer. Det opplyser palestinske myndigheter. Så langt er over 400 drept på Gazastripen, og tusenvis såret.

Blant de døde er et tvillingpar på tre måneder. Også moren og tvillingenes tre søstre er døde etter et angrep på Khan Younis.

Angrepene skjer etter at Hamas angrep Israel. Mer enn 700 er drept i Israel, ifølge israelske myndigheter. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet at Israel vil slå kraftig tilbake.

Grufulle bilder av sivile som er blitt drept av Hamas-krigerne går verden rundt. Samtidig rystes altså Gazastripen av det ene luftangrepet etter det andre.

Mistet 19 familiemedlemmer

Abu Quta sier til nyhetsbyrået AP at han har mistet 19 familiemedlemmer. Han sier at de fikk beskjed om å evakuere fra den overfylte flyktningleiren like før mørket falt på lørdag kveld. Beskjeden kom i form av et varselsskudd fra israelske stillinger.

57-åringen trodde han og familien ville være i sikkerhet noen hundre meter unna huset det ble varslet et angrep mot. Han og familiemedlemmene søkte dekning i et fireetasjers bygg og ventet på angrepet.

Så ble Abu Qutas hus truffet og rammet av en stor eksplosjon. 19 av Abu Qutas familiemedlemmer døde. Blant dem kona hans og kusiner av ham. Luftangrepet drepte også fem naboer som sto utenfor huset, som ligger i en overfylt flyktningleir i Rafah.

Israel sier at de målrettet angriper Hamas-kontorer og kommandosentre.

– Skulle være trygt

Men Nasser Abu Quta sier at han ikke forstår hvorfor Israel angrep huset hans. Det var ingen krigere i bygningen, sier han.

– Dette skulle være et trygt hus, med barn og kvinner, sier Abu Quta.

Han er fortsatt i sjokk etter angrepet.

– Det var støv overalt. Det var skrik. Det var ingen vegger. Alt var åpent, sier han.

Israels hær har foreløpig ikke svart på henvendelser om å kommentere historien til Abu Quta.

Hæren sier at den utfører målrettede angrep og ikke angriper sivile. Men de viser til at Hamas-krigere skjuler seg i enklaven, som huser over 2 millioner mennesker.

– Hvil i fred

Menneskerettsgrupper har tidligere anklaget Israel for å ikke ta hensyn til sivile liv i sine angrep mot Gazastripen.

Søndag var Abu Quta i gang med å forberede de mange begravelsene i familien. 14 familiemedlemmer er identifisert blant ofrene. Fire barn er umulig å identifisere og en er ikke funnet.

– Kanskje vi legger dem alle sammen i en grav. Må de få hvile i fred, sier Abu Quta.

Mistet barna

Lørdag våknet Sabreen Abu Daqqa opp på sykehus etter å ha blitt gravd fram fra ruinene av et angrep som rammet Khan Younis. Da fikk hun vite at tre av barna hennes er drept.

– Alt kollapset over oss. Barna mine var rundt meg, sier hun fra sykehuset.

Kvinnen forklarer at hun ropte ut etter barna sine, men at hun ikke fikk svar.

FN sier at minst 70.000 palestinere har søkt dekning i skoler de driver på Gazastripen. Det er ventet at langt flere er internt fordrevet i den lille enklaven.

– Sivile må beskyttes til enhver tid, også under kamphandlinger, sier FNs Palestina-kontor i en uttalelse.

