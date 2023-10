WSJ: Iran hjalp til med å planlegge angrepet på Israel

Avisa skriver at de får dette opplyst av høytstående medlemmer av Hamas og Hizbollah.

Ledere fra Irans revolusjonsgarde har jobbet med Hamas siden august for å planlegge angrepet, opplyser kildene. De ga grønt lys på et møte i Beirut mandag, ifølge kildene.

Angrepet, som startet lørdag, er det største og dødeligste på Israel siden Jom Kippur-krigen, som startet nøyaktig 50 år og en dag tidligere.

Flere hundre israelere er drept og bortført, mens det også er meldt om flere hundre ofre på palestinsk side etter at Israel bombet Gaza.

Amerikanske ledere har sagt at de ikke har informasjon om at Iran har vært delaktig i angrepet. En tjenestemann som vil være anonym, sier at de på dette tidspunktet ikke har informasjon som kan bekrefte opplysningene.

