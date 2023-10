Reuters: USA fikk ingen indikasjoner før angrepet på Israel

En annen amerikansk tjenesteperson sier sent lørdag også at USA ikke har noen indikasjoner på at Iran har vært spesifikt involvert i Hamas’ militære angrep, ifølge Reuters.

Begge tjenestepersonene uttaler seg anonymt til Reuters om saken.

Angrepet startet med et tusentalls raketter skutt opp fra Gazastripen i morgentimene lørdag. Flere hundre personer er så langt drept i krigshandlingene.

USAs utenriksminister Antony Blinken var sent fredag i samtale med utenriksministerne i blant annet Saudi-Arabia og Egypt om situasjonen. Blinken tok her til orde for koordinerte tiltak for å stanse Hamas, heter det i en offisiell melding fra utenriksdepartementet.

USAs forsvarsdepartement Pentagon uttalte tidligere lørdag at de vil «sikre at Israel har alt det trenger for å forsvare seg». En kilde sier til AFP at det kan komme en kunngjøring allerede søndag om militært bidrag fra USA. Prosessen kan imidlertid forsinket av det pågående kaoset i Kongressen.

