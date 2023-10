Palestinsk nyhetsbyrå: Flere drept på Gazastripen

To palestinere ble drept øst for flyktningleiren Bureij sentralt på Gazastripen, mens to andre ble drept nord i den palestinske enklaven, opplyste kilder i helsevesenet til nyhetsbyrået lørdag morgen.

Senere ble en palestinsk sykehusarbeider ifølge Wafa drept i et israelsk rakettangrep mot et sykehus i Beit Lahiya. Flere andre skal ha blitt såret i angrepene.

En palestinsk journalist ble drept av et skudd fra den israelske hæren mens han dekket krigshandlingene på grensa, melder Wafas korrespondent lørdag formiddag.

Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.