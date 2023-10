Mener Hamas har tatt israelerne med buksene nede. Nå frykter de fortsettelsen

Minst 40 israelere er drept og flere hundre er såret i angrepene Hamas iverksatte lørdag morgen, ifølge den nasjonale israelske redningstjenesten. Hamas har avfyrt flere tusen raketter mot Israel og sendt bakkestyrker over grensa fra Gazastripen.

– Ingen bør være overrasket over at det kommer et sånt angrep, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

– 2,3 millioner mennesker har levd innesperret og under blokade i Gaza i 16 år. Det har ikke vært tegn på at noen skal bryte inn, så det finnes mye håpløshet og desperasjon, sier hun til Dagsavisen.

Hamas, som har makten på Gazastripen, har offentliggjort en video som angivelig viser tre menn som er tatt til fange. Ifølge den israelske hæren er det også brukt paraglidere i angrepene lørdag. Væpnede palestinere skal også ha tatt seg inn i Israel fra sjøen.

Khateeb forteller at angrepet var av en ny type, som Israel ikke var forberedt på.

– De har brutt gjennom gjerdet, kommet seg inn og tatt til fange israelere. Dermed har de vist fram en svakhet i det israelske forsvaret, sier hun.

Palestinakomiteens leder, Line Khateeb. (Birte Bødtker/Palestinakomiteen)

Nå frykter hun svaret fra den enormt mye større militærmakten.

– Israel har allerede begynt å bombe Gaza, det kommer til å bli veldig hardt og brutalt, sier Khateeb.

– Sivile kommer til å lide, både sivile palestinere og israelere. Rakettene rammer helt vilkårlig, hvem som helst kan bli drept. Så ser vi at når Israel bomber Gaza er det alltid størst sivile tap.

Peker på angrep fra bosettere

Khateeb setter angrepet i sammenheng med flere aggressive israelske handlinger den siste tiden. I april tok israelsk politi seg inn i Al Aqsa-moskeen i Jerusalem, angrep palestinere og arresterte mange. I tillegg har situasjonen på Vestbredden blitt forverret, mener hun.

– Med den nye høyreekstreme regjeringen i Israel har bosetterne fått en ny boost på at de kan handle straffefritt. Situasjonen på Vestbredden har blitt mer farlig enn i Gaza. På Vestbredden er det israelske raid hver dag, sier hun.

– Så lenge man ikke gjør noe med de underliggende årsakene vil dette fortsette å skje. Vi kan ikke forvente at palestinere innesperret på Gaza skal akseptere situasjonen. De kan jo ikke bare sitte der og vente på å dø, sier hun.

Israel strikes Gaza following a Hamas surprise attack Motangrepene er forlengst i gang. Her er en ambulanse i Gaza truffet av israelske raketter. (IBRAHEEM ABU MUSTAFA/Reuters)

Palestinakomité-lederen mener at Hamas, som har makta på Gazastripen, også svarer på et indre press, fra folk på gatene i Gaza.

– Det har vært masse demonstrasjoner mot Hamas inne i Gaza. I flere dager. Folk er veldig oppgitt, for de får ikke hjelp og ser ingen løsning. Fattigdommen ligger på over 60-70 prosent. Folk er veldig frustrert. Så dette er et svar fra Hamas, sier Khateeb.

– Hvem står bak demonstrasjonene?

– Det er ikke noen politiske grupper som står bak, det er bare folk som går ut i gatene fordi de er frustrert. De demonstrerer både mot FN, myndighetene lokalt og alle som de håper kan gjøre noe.

Hun sier demonstrasjonene blir slått hardt ned på av Hamas.

Triumf og bekymring i Gaza

Israel har allerede svart med flyangrep mot mål på Gazastripen. Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa skal minst seks mennesker være drept.

– Hvordan reagerer folk i Gaza på angrepene?

– Det er både og. Litt triumf og glede over at de har brutt gjennom muren. De har kommet inn med paragliders og motorsykler og kaprede militære kjøretøy. De har tatt israelerne med buksene nede. Så er det en veldig bekymring og frykt for hvordan dette kan bli svart på.

Samtidig som Israels luftangrep har begynt, er det kjent at palestinerne har tatt til fange kanskje flere titalls israelske soldater. De skal befinne seg inne i Gaza nå, og det kan gjøre det vanskeligere for Israel å vite hvor de skal bombe.

– Israel har blitt ydmyket, sier hun.

Israels Venner støtter ikke harde angrep

Ingjerd Schou er stortingsrepresentant for Høyre og leder Israels Venner på Stortinget. Hun sier situasjonen er veldig foruroligende.

Arendalsuka 2018 Ingjerd Schou (H), tidligere sosialminister, nå stortingsrepresentant og leder for Israels Venner på Stortinget. (Terje Pedersen/NTB)

– Det er jo urovekkende. Dette er jo et palestinsk angrep som er betydelig annerledes enn rakettene de har sendt jevnlig før. Det svares ut også i Israel. Jeg følger situasjonen tett nå, sier hun.

Schou fordømmer handlingene på lik linje med regjeringa.

– Hva mener du verdenssamfunnet og Norge bør gjøre?

– Det er viktig at man er tydelig i å fordømme måten å løse konflikten på med våpen. Så bør det jo på et eller annet tidspunkt forsøkes å få til samtaler. Jeg ser ikke noen annen vei ut av det. Men hvis man skal få fred må begge ville det, sier hun.

– Støtter du Israels motangrep?

– Nei jeg støtter ikke noen i å gå til harde angrep. Begge må ville ha fred. Og det internasjonale samfunnet må medvirke til at man finner plass ved bordet til begge sider, sier hun.

---

Israel: Angrep fra land, luft og sjø

Væpnede palestinere har angrepet Israel både fra land, luft og sjø, ifølge den israelske hæren.

Den islamistiske Hamas-bevegelsen, som har makten på Gazastripen, sendte lørdag flere tusen raketter mot Israel.

I tillegg klarte væpnede menn å ta seg over grensa fra Gazastripen og inn i Israel, bekrefter den israelske hæren. I tillegg skal angriperne har brukt paraglidere og kommet seg inn i Israel fra sjøen.

Hamas’ omfattende angrep ble iverksatt nesten på dagen 50 år etter starten på jom kippur-krigen i 1973. Den gang var det en rekke arabiske land som angrep Israel.

Kilde: NTB

---

