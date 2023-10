Ambulansetjenesten Magen David Adom har meldt om én drept kvinne og minst 15 sårede. Men ifølge de to avisene er tallene høyere.

Begge melder om hundrevis av sårede israelere. I tillegg skriver de at en lokal israelsk tjenestemann, lederen for et regionalt råd, er blitt drept i en skuddveksling med væpnede palestinere.

