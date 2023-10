Rahim Safavi, rådgiver for ayatolla Ali Khamenei, uttalte seg om det omfattende angrepet lørdag.

– Vi støtter denne operasjonen, og vi er sikre på at motstandsfronten også støtter denne saken, sa Safavi på et møte i Teheran som angivelig ble holdt til støtte for palestinske barn.

I Libanon har den iranskstøttede sjiamuslimske Hizbollah-militsen gratulert Hamas og hevdet at operasjonen har «guddommelig støtte».

