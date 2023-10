Washington Post: Biden og Xi planlegger møte i USA i november

– Det er ganske sikkert at det blir et møte. Vi starter planleggingsprosessen nå, sier den ikke-navngitte kilden til avisa.

Møtet skal i så fall skje under toppmøtet i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (APEC) som avholdes i San Francisco 11.–17. november

Reuters har henvendt seg til Det hvite hus og den kinesiske ambassaden i Washington om saken, men ikke fått noen kommentar til saken fra dem.

En rekke toppmøter

Biden og Xi møttes sist da de begge deltok på G20-toppmøtet på Bali i november. Der uttrykte begge presidentene viktigheten av diplomatiske møter ansikt til ansikt, samt håp om at relasjonen mellom Kina og USA skal komme på rett spor igjen.

USA og Kina har hatt flere møter på høyt nivå de siste månedene, deriblant besøk i Beijing av utenriksminister Antony Blinken i juni, finansminister Janet Yellen i juli og handelsminister Gina Raimondo i august.

Nylig møtte Blinken også den kinesiske visepresidenten Han Zheng i New York, og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan møtte den kinesiske utenriksministeren Wang Yi på Malta i september.

Betente spørsmål

Imidlertid ligger kommunikasjonen mellom militære representanter for de to landene fortsatt på is, skriver Washington Post. Begge sider har kommet med ulike anklager om hverandre, blant annet i saken om den angivelige kinesiske spionballongen som ble skutt ned over USA i februar.

Imidlertid har Joe Biden stått fast på at han har til hensikt å møte sin kinesiske motpart igjen snart.

I en tale til FNs hovedforsamling i New York i september fastholdt han ønsket om å redusere risikoen, men ikke kutte økonomiske og diplomatiske bånd.

– Vi står også klare til å jobbe sammen med Kina om saker hvor framskritt er avhengig av felles innsats, sa han og nevnte klimakrisen som eksempel.

