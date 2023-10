USA gjenopptar tvangsreturer til Venezuela

Det skjer som følge av at Venezuelas myndigheter har sagt de vil ta tilbake sine statsborgere, ifølge amerikanske myndigheter.

Tiltaket vil påvirke venezuelanere som har ankommet USA ulovlig siden 31. juli, og det første flyet vil gå «i løpet av de neste dagene», opplyser Det hvite hus.

Den politiske og økonomiske uroen i Venezuela de siste årene har ført til at flere millioner mennesker har forlatt landet. Mange har reist til USA. President Joe Biden har den siste tiden vært under press for å stanse ulovlige grensepasseringer.

Washington har i en årrekke hatt stans i uttransportering av migranter til Venezuela på grunn av ustabiliteten i det søramerikanske landet. Washington opprettholder også fortsatt sanksjonene de innførte mot myndighetene i Caracas etter president Nicolas Maduros valgseier i 2018.

Rundt 50.000 venezuelanere krysset USAs sørlige grense fra Mexico bare i september, ifølge CBS News. Så sent som i september kunngjorde regjeringen at den ville la 472.000 venezuelanere som kom før 31. juli, få lov til å bli og arbeide lovlig i 18 måneder.

