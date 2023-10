Seksårig jente blant de over 50 ofrene øst i Ukraina

Ifølge ukrainske myndigheter var en seks år gammel jente blant ofrene i landsbyen, som ligger i nærheten av Kharkiv. Angrepet rammet blant annet en kafé hvor folk var samlet til en minnestund for en avdød landsbyboer.

På gressplenen overfor ruinene av kafeen lå svartbrente og søndersprengte kropper etter det som kan ha vært et av de dødeligste angrepene mot sivile under Russlands krig i Ukraina.

Da natten senket seg seks timer etter angrepet, jobbet fortsatt politi og soldater med å nummerere uidentifiserte avdøde. I lyset av lyskastere ble lik og kroppsdeler plassert i hvite likposer.

Redningsarbeidere og brannmannskaper jobbet seg gjennom ruinene med spader, mens de stoppet opp nå og da for å plukke opp og ta hånd om en kroppsdel. En lekeplass i nærheten med husker og en sklie ble brukt som midlertidig lagringsplass.

Minnestund for soldat

På stedet snakket nyhetsbyrået AP blant annet med Dmytro Netsjvolot, som lette etter sin 60-årige far. Faren var en av de mange som var samlet til en minnestund for en soldat fra landsbyen som ble drept i fjor, men begravet på nytt i hjembyen nå etter å ha blitt DNA-identifisert.

Dmytro fant sin fars røde bil parkert i nærheten, og ventet bare på bekreftelsen på at han ble et av ofrene i angrepet.

– Jeg har mistet en mann jeg så opp til. En høyt elsket far og uforglemmelig bestefar, sier sønnen.

Lette etter kona

Nyhetsbyrået AFP traff en mann ved navn Sergij liggende urørlig sammenkrøpet ved siden av en likpose som fortsatt lå på bakken. Hans høyre hånd hvilte på toppen av den hvite plasten.

Kona Svetalana var med og lagde maten til minnestunden da en rakett traff kafeen, forteller han. Selv var Sergij en kilometer unna da det skjedde, forteller han, uten å få fram flere ord.

Igjen av kafeen sto tre vegger. Resten var omgjort til løsmasse av knust betong og stål.

Utpå kvelden hadde mannskapene på stedet fortsatt 15 lik igjen å identifisere, opplyste Sergij Boldyrev, som leder etterforskningen for politiet i Kharkiv, til journalister på stedet. Rettsmedisinere skal gjøre DNA-undersøkelser for å avklare identiteten deres.

Tror de ble forrådt

Landsbyen ble tilsynelatende truffet av en russisk Iskander-rakett, sa Ukrainas innenriksdepartement torsdag. Politiet sier til AFP at de undersøker flere muligheter for hvorfor landsbyen ble utvalgt som mål. Den ene var at noen ga russiske styrker koordinatene til kafeen.

– Det er fortsatt mange mennesker i landsbyen som ville vært glade hvis russerne kom tilbake, sier Vasyl Pletinka (63), som bor rett ved kafeen, til AFP.

Hroza var en av landsbyene i det nordøstlige Kharkiv som ble okkupert av Russland i de første dagene av invasjonen i februar 2022, før ukrainske soldater tok den tilbake senere samme år.

– Ingen blindgjenger

Befolkningen har imidlertid falt fra 500 før krigen til 330. Landsbyen ligger rundt tre mil fra fronten.

I en kveldstale sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han ikke var i tvil om at angrepet var bevisst.

– Det russiske militæret kunne ikke unngå å vite hvor de traff. Det var ikke et tilfeldig angrep, sa han.

– Folk var samlet for et minnemåltid. Hvem kan finne på å sende en rakett mot dem? Hvem? Dette er absolutt ondskap, la presidenten til.

Soldat på perm hjalp til

Sergij Pletinka (34), sønnen til tidligere nevnte Vasyl, er soldat og var hjemme på perm hos foreldrene sine torsdag. Der ble han blant de første på stedet etter angrepet.

– Jeg så røyk og flammer. Og jeg hørte en kvinne som skrek. Hun var fanget under et kjøleskap og en kollapset vegg. Det lå døde mennesker rundt henne, sier han.

– En annen mann og jeg evakuerte andre sårede mennesker, la han til.

