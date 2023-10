Politico: Kevin McCarthy vurderer å gå av

Kun noen timer etter at han ble kastet som speaker, skal McCarthy ha holdt et lukket møte med republikanerne i Representantenes hus der han skal ha ytret et ønske om å reise hjem til California, skriver Politico.

– Jeg kommer til å tilbringe tid med familien min. Jeg har kanskje hatt uflaks, men jeg er fortsatt den heldigste mannen i live, sa han, ifølge republikanere som kjente til møtet.

Ifølge Politico har McCarthy imidlertid lovet at han vil bli værende i Washington DC inntil de folkevalgte har stemt over hans etterfølger. Han ventes fortsatt å ha en aktiv rolle i det republikanske partiet selv om han forlater Representantenes hus, ifølge avisen.

Enkelte partikollegaer ønsker å fremme McCarthy som speakerkandidat på nytt, selv om det er uklart om han vil godta kandidaturet. De hevder det kun er McCarthy som kan klare å få de 218 republikanske stemmene som er nødvendig for å sikre den innflytelsesrike rollen i Representantenes hus.

Tirsdag stemte et flertall av kongressrepresentantene ja til å avsette McCarthy som speaker. At mistillitsforslaget fikk flertall, skyldtes et opprør på republikaneres ytterste høyrefløy, og at demokratene nektet å komme McCarthy til unnsetning. Noe slikt har aldri skjedd før i amerikansk historie.

