Medier: Donald Trump delte fortrolige opplysninger med forretningsmann

Dette skal ha skjedd under et møte på den private golfklubben Mar-a-Lago i Florida. The New York Times viser til uidentifiserte kilder og sier at forretningsmannen er milliardæren Anthony Pratt. Han er sjef for et verdens største selskaper i emballasjebransjen.

Det var ABC News som første meldte om møtet. Kanalen sier at Pratt senere delte opplysningene med flere titall personer, blant dem utenlandske tjenestemenn, flere av sine egne ansatte og en håndfull journalister.

Kildene som The New York Times henviser til, mener at tidligere president Trumps handling er en potensiell fare for den amerikanske flåten av atomubåter. Verken Trumps eller Pratts talspersoner har besvart avisas forespørsel om kommentar.

Pratt møtte Trump i april 2021 og fortalte at han synes Australia skulle begynne å kjøpe sine ubåter fra USA. Trump på sin side skal ha fortalt forretningsmannen hvor mange atomstridshoder amerikanske ubåter normalt har om bord. Han skal også ha fortalt nøyaktig hvordan amerikanske ubåter kan komme tett innpå russiske uten å bli oppdaget, meldte ABC.

Påtalemyndigheten har allerede en sak gående mot Trump om de hemmelige papirene han tok med seg til Florida etter avgangen. Nå kan det hende at Pratt blir bedt om å forklare seg om sitt møte med Trump når rettssaken starter opp i mai neste år, heter det.