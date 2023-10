19-åring drept på Vestbredden

Innbyggere hevder en gruppe jødiske bosettere satte opp et telt i Hawara, holdt bønner og senere marsjerte gjennom byen hvor de vandaliserte butikker og biler. Flere av dem skal ha båret våpen.

Ifølge innbyggere skjøt en av bosetterne den 19 år gamle universitetsstudenten Labib Dumaidi, som senere døde av skadene på sykehus.

Det israelske militæret hevder derimot at en av deres soldater skjøt mot en palestiner som hadde kastet murstein mot et israelsk kjøretøy under et sammenstøt mellom flere titalls bosettere og Hawara-innbyggere. Hæren sier at den mistenkte ble truffet av skudd, men har ikke kommentert identiteten hans noe nærmere og sier den ikke kjenner til at noen bosetter har avfyrt skudd.

