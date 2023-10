Jorda gjennomsnittstemperatur endte på 16,38 grader, noe som er 0,93 grader over gjennomsnittet for septembermånedene mellom 1991 og 2020.

I år havnet dette tallet også 0,5 grader over den tidligere varmerekorden for september, som ble målt i 2020.

– Etter en rekordvarm sommer ser vi nå også målinger for september som har slått rekorden for årstiden med en ekstraordinær margin, sier Samantha Burgess, visedirektør for EU-tjenesten Copernicus Climate Change Service, i en pressemelding.

