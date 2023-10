Ny russisk marinebase planlegges på svartehavskysten

Opplysningen kommer fra lederen for regionen en dag etter et møte med president Vladimir Putin, skriver avisa Izvestiya.

Aslan Bzhania, den selvutnevnte presidenten i utbryterregionen, sa at det var signert en avtale om en permanent marinebase i Ochamchira-regionen.

Myndighetene i Georgia uttrykte torsdag bekymring over opplysningene om den nye flåtebasen.

The Wall Street Journal har opplyst at Russland har trukket hoveddelen av sin Svartehavsflåte fra hovedbasen på Krim på grunn av ukrainske angrep.

Permanent base

– Vi har signert en avtale, og i nær fremtid vil det være en permanent base for den russiske marinen i Ochamchira-distriktet, sa Bzhania til Izvestiya.

– Alt dette er rettet mot å øke forsvarsevnen til både Russland og Abkhasia, og denne typen samhandling vil fortsette. Det er også ting jeg ikke kan snakke om, la han til.

Ochamchira ligger omtrent tre mil fra grenselinjen som skiller Abkhasia fra områder under georgisk kontroll.

Opplysningene er ikke kommentert fra russisk hold.

Anerkjent av Russland

Russland anerkjente Abkhasia og en annen utbryterregion, Sør-Ossetia, som uavhengige stater i 2008. Det skjedde etter at russiske styrker slo tilbake et georgisk forsøk på å gjenerobre Sør-Ossetia i en femdagers krig som endte 12. august 2008.

Russerne ble igjen i både Abkhasia og Sør-Ossetia og har stilt seg bak det som fremstår som to selverklærte og separatistiske statsdannelser.

De er bare anerkjent av Russland og noen få allierte og er dypt integrert med Russland, som i praksis okkuperer nesten 20 prosent av Georgia.

Russlands Svartehavsflåte har hatt sin hovedbase i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya. I september ble hovedkvarteret utsatt for et rakettangrep som Ukraina har påtatt seg ansvaret for. Angrepet utløste en stor brann.

[ Ber Putin «ta tilbake» Helsingfors: – Provoserende ]

[ – Dette kan være et vippepunkt i Erna-saken ]