Jon Fosse: – Overveldet av å være tildelt nobelprisen i litteratur

Fosse har i flere år vært en av favorittene til å vinne litteraturprisen, og i år ble det hans tur.

– Jeg er overveldet og svært glad og takknemlig. Jeg velger å se denne pristildelingen som en tildeling til litteraturen som først og fremst vil være litteratur, uten å ta andre hensyn, sier Fosse i en pressemelding via forlaget Samlaget.

TV 2 møtte torsdag forfatteren og dramatikeren på ferjekaia hjemme på Frekhaug i Alver kommune. Han var ute og kjørte bil da han fikk beskjeden tidlig torsdag ettermiddag.

– Jeg står her og kjenner meg kanskje litt matt, men selvsagt også veldig glad. Jeg har jo vært inne i diskusjonen om nobelprisen i ti år omtrent, så jeg er jo vant med spenningen rundt det. Men jeg er jo vant med å ikke få den, så at jeg nå skulle få den, det kom uventa på meg, for å si det sånn.

Takk til nynorsken

I pressemeldingen retter han også en stor takk til nynorsken.

– Ikke minst velger jeg å se pristildelingen som en pris til nynorsken og til den nynorske målreisingen. Enten jeg vil eller ei, må jeg i sannhetens navn takke nynorsken for prisen, sier han.

Fosse bedyrer overfor TV 2 at han er mer glad for prisen på nynorskens vegne enn sine egne.

– For nynorsken som språk er jeg veldig glad. Mer det enn på egne vegne, tro meg, sier han.

Til nyhetsbyrået Reuters sier Fosse at han både er overveldet og litt redd etter å ha fått beskjeden om at han er årets vinner av litteraturprisen.

Han er den fjerde nordmannen som vinner prisen og den første siden Sigrid Undset i 1928. I tillegg har prisen gått til Knut Hamsun (1920) og Bjørnstjerne Bjørnson (1903).

– En stemme til det usigbare

I Svenska Akademiens begrunnelse står det at Fosse får prisen for sin «nyskapende dramatikk og prosa, som gir en stemme til det usigbare».

– Jeg har akkurat snakket med Fosse på telefonen. Det er ikke alltid jeg blir trodd, men han var klar til å stole på meg, sier Svenska Akademiens faste sekretær Mats Malm til nyhetsbyrået TT.

Torsdag klokka 13 kunngjorde han tildelingen på tradisjonelt vis i Börshuset i Stockholm. I Det Norske Samlaget er gleden stor over at Fosse endelig fikk prisen.

– Vi er uendelig stolte over at Jon Fosse får nobelprisen i litteratur, sier forlagsdirektør Edmund Austigard.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg er blant gratulantene.

– Nobelprisen i litteratur til Jon Fosse! En stor anerkjennelse av et enestående forfatterskap, som gjør inntrykk og berører mennesker over hele verden. Hele Norge gratulerer og er stolte i dag! skriver Støre på X/Twitter.

– Feil nordmann

Ikke alle er like fornøyde med at Fosse vant nobelprisen. Kultursjef i den svenske avisen Expressen, Victor Malm, mener det var feil nordmann som fikk den. Han skulle heller sett at prisen gikk til Dag Solstad.

– Det hadde vært modigere å velge Solstad, skriver Malm.

Solstad var hans nobelpriskandidat, noe Malm mener ville vært et motstykke til det store alvoret som preger den tradisjonelle europeiske litteraturen.

– Det kan gjøre meg trøtt. Fosse er ikke kjedelig, men setter du ham opp mot den vilt humoristiske landsmannen Solstad, min nobelpriskandidat, ser du noe mindre originalt og mer generelt, skriver Malm, som understreker at han ikke har noe imot Fosse.

Debuterte i 1983

Fosse debuterte som romanforfatter i 1983 med «Raudt, svart». Elleve år senere debuterte han som dramatiker med «Og aldri skal vi skiljast».

Han har med årene skrevet rundt 70 verk, både romaner, fortellinger, dikt, essay og skuespill. Utgivelsene er oversatt til over 50 språk og også iscenesatt i nærmere 500 produksjoner.

Bare Henrik Ibsen kan vise til like mange oppsetninger verden rundt som Fosse. Ett år var han mer spilt på verdens scener enn Shakespeare.

Fosse er katolikk, og med det er to av fire norske vinnere av Nobels litteraturpris katolikker, ifølge biskop Bernt Eidsvig i Oslo: Fosse og Undset.

Flere priser

I 2015 fikk han Nordisk råds litteraturpris for «Trilogien». I fjor ble han tildelt Kritikerprisen for «Eitt nytt namn» – avslutningen på storverket «Septologien».

«Septologien» ble samme år nominert til den internasjonale Bookerprisen, som etter nobelprisen regnes for å være en av verdens mest prestisjetunge litteraturpriser. Prisen gikk imidlertid til «The Seven Moons of Maali Almeida» av Shehan Karunatilaka.

Handlingene i Fosses romaner er sjelden særlig omfattende, men hans repeterende fortellermåte skaper en språklig musikalitet og poesi som vinner mange beundrere.

Fosse er født i Haugesund og vokste opp i Strandebarm i Kvam kommune i Hardanger. Han bor i dag i Grotten, statens æresbolig for fortjente kunstnere, i utkanten av Slottsparken i Oslo.