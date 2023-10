Hengaw: Iran har pågrepet mor til tenåringsjente i koma

Søndagens påståtte politivold på en metrostasjon i Teheran, skjer drøyt ett år etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

Hengaw publiserte tirsdag en rapport om at 16-åringen ble angrepet av kvinnelige politibetjenter, angivelig fordi hun ikke hadde på seg hijab.

Organisasjonen hevder jenta ligger i koma på et militærsykehus og at foreldrene hennes ikke får besøke henne. At jentas mor protesterte mot at hun ikke fikk besøke datteren skal være grunnen til at hun ble pågrepet, ifølge Iran International TV.

Det iransk-statlige nyhetsbyrået Tasnim nekter imidlertid for at moren til jenta er pågrepet, og anklager utenlandske medier for å skape «oppvigleri og kaos».

Den siste tiden har myndighetene i Iran i større grad aksjonert mot kvinner og jenter som bryter de strenge islamske kleskodene, ifølge New York-baserte Center for Human Rights in Iran (CHRI).

