Dødstallet etter Syria-angrep har steget til 100, ifølge eksilgruppe

Minst ni sivile, deriblant barn, er blant dødsofrene, ifølge den syriske eksilgruppen SOHR. Tilstanden skal være kritisk for noen av de sårede i angrepet, som fant sted i regjeringskontrollert område sentralt i Syria torsdag.

Torsdag var det også luftangrep mot kurdiskkontrollerte områder nordøst i Syria. Minst ni mennesker ble drept, ifølge kurdiske styrker, som anklager Tyrkia for å stå bak.

Syriske myndigheter anklager militante grupper med internasjonal støtte for å stå bak angrepet i Homs. Det skal ha skjedd midt under en eksamensseremoni på skolen.

Syrisk fjernsyn melder på Telegram at det dreier seg om et «terrorangrep» og at det er et stort antall ofre. Angrepet ble utført med droner lastet med sprengstoff, ifølge den syriske hæren.

Ingen gruppe har foreløpig tatt på seg ansvaret for torsdagens angrep. Men SOHR mistenker at enten jihadistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS) eller IS kan ha stått bak. Begge gruppene vil velte president Bashar al-Assads regime, som nå kontrollerer to tredeler av landet, inkludert provinsen Homs.

Angrepet skal ha blitt gjennomført cirka 20 minutter etter at Syrias forsvarsminister hadde forlatt stedet, ifølge ubekreftede meldinger i sosiale medier.

