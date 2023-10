Biden baner vei for grensemuren i Texas

Biden-administrasjonen kunngjør at den frafaller i alt 26 føderale lover i Sør-Texas for å tillate byggingen.

Dette er Bidens første bruk av en omfattende utøvende makt, noe som ofte ble benyttet under Trumps presidentskap.

Den aktuelle delen er i Sør-Texas, i et område der mange mennesker kommer inn i USA uten tillatelse.

Umiddelbart behov

Sikkerhetsdepartementets kunngjøring på det amerikanske føderale registeret inneholder få detaljer om grensemuren i Starr County. Området er en del av en travel grensepatruljesektor med høy ulovlig innvandring.

– Det er for tiden et akutt og umiddelbart behov for å bygge fysiske barrierer og veier i nærheten av grensen til USA for å forhindre ulovlig innreise, sa innenriksminister Alejandro Mayorkas i kunngjøringen onsdag.

Da Biden tiltrådte i januar 2021, erklærte hans administrasjon at det ikke er en rimelig løsning å bygge en mur langs hele den sørlige grensen til Mexico.

Truer natur og miljø

Siden Biden kom til makten har det ikke blitt bygget videre på muren som ble startet opp under Trumps tid.

Det aktuelle området er et tynt befolket område som delvis inngår i et naturreservat rundt Rio Grande.

Representanter for naturvernorganisasjoner hevder at muren vil få store negative konsekvenser for truede plantearter og dyrelivet, deriblant kattedyret ozelot.

Det er også knyttet bekymring til om konstruksjonen av en mur kan føre til erosjon i området.

