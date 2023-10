Sju menn i gjengmiljø pågrepet for bombeplaner i Danmark

Mennene er siktet for å ha planlagt en rekke drap i gjengmiljøet, blant annet ved bruk av bomber, opplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) onsdag.

De sju siktede er i alderen 24 til 36 år. I tillegg til drapsplanlegging, er mennene siktet for våpenbesittelse og for å ha kjøpt og prøvd å kjøpe sprengstoff og detonatorer til å lage bomber.

Drapsplanleggingen foregikk ifølge politiet i begynnelsen av 2021 under en pågående gjengkonflikt.

Politiet mener at de planlagte drapene var et hevnangrep for drapet på et høytstående medlem av gjengen de siktede tilhørte.

De sju fremstilles for varetektsfengsling i Københavns Byret klokken 13 onsdag ettermiddag.

