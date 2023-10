Politiet: Minst fire skutt på amerikansk universitet

Politiet i Baltimore ba ved 22-tida lokal tid, klokken 4 norsk tid, i en melding på X de som befinner seg ved Morgan State University, om å bli der de er og søke dekning.

Polititalsmann Vernon Davis sier til avisa Baltimore Banner at minst fire personer er truffet av skudd. Tilstanden deres er ikke kjent.

Det har blitt skutt inn gjennom eller ut fra et vindu i et hybelbygg, bekrefter politiet til CBS News Baltimore. Kanalens livesending fra stedet viser et knust vindu en av de øverste etasjene i hybelbygget.

En time etter hendelsen ble meldt, er situasjonen fortsatt uavklart.

