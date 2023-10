McCarthy vil ikke søke gjenvalg som speaker etter avsettelsen

Det melder Reuters. McCarthy ble historisk da han ble avsatt som speaker i Representantenes hus tirsdag, med 216 mot 210 stemmer.

Hvem som skal etterfølge ham, er høyst uklart. McCarthy kunne i teorien søke å bli valgt på nytt igjen, men har nå kunngjort overfor sine republikanske kolleger i Kongressen at dette ikke vil skje. Dette melder også AP og Politico.

Republikanske politikere bekrefter til Reuters at de skal møtes i et lukket møte førstkommende tirsdag for å diskutere kandidater. Partiets representanter i Kongressen skal deretter stemme om en kandidat onsdag 11. oktober, ifølge representanten Jim Jordan.

