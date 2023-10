Kaster seg inn i lederkampen i Representantenes hus – disse er favoritter

De to republikanske representantene kan ennå få selskap av flere andre kandidater, og mange tror at det er duket for langvarig og bitter lederstrid.

Splittelsen er stor på republikansk side etter at et mistillitsforslag fra Florida-representanten Matt Gaetz felte partikollegaen Kevin McCarthy.

Scalise er nummer to i Representantenes hus og har lenge vært favoritt til å overta som leder for republikanerne i forsamlingen etter McCarthy.

Jim Jordan er leder for justiskomiteen og regnes som en av ekspresident Donald Trumps allierte. I januar stilte han som motkandidat til Kevin McCarthy, men fikk kun 20 stemmer i én runde.

Vrakingen av McCarthy mandag var en historisk hendelse, siden det er første gang noensinne lederen for Representantenes hus er blitt kastet midt i en periode. Stillingen regnes som den tredje viktigste i USAs statsapparat, etter presidenten og visepresidenten.

Republikanerne planlegger en avstemming 11. oktober.

Nyhetsbyrået Reuters peker på disse sju som favoritter:

Steve Scalise

Han er nummer to i Representantenes hus og har lenge vært favoritt til å overta som leder for republikanerne i forsamlingen etter McCarthy.

Tom Emmer

Han er i dag innpisker. Ledet i fjor Det republikanske partiets valgkamp i mellomvalget, som endte med at republikanerne sikret seg flertallet i Representantenes hus.

Jim Jordan

Leder for justiskomiteen og tidligere alliert med ekspresident Donald Trump. I januar stilte han som motkandidat til Kevin McCarthy, men fikk kun 20 stemmer i én runde.

Byron Donalds

Befinner seg på ytre høyrefløy og anses som en stigende stjerne i Det republikanske partiet. Også han fikk 20 stemmer i en av rundene i forrige speaker-valg.

Patrick McHenry

Fungerende speaker fram til en ny er valgt. Leder finanskomiteen. McHenry er blant dem som støttet den forrige speakeren, Kevin McCarthy.

Donald Trump

Historisk er det kun medlemmer av Representantens hus som er blitt valgt til speaker. Men dette er ikke grunnlovsfestet, og enkelte av Trumps støttespillere mener han er rett mann til vervet.

Haakem Jeffries

Demokrat og mindretallsleder i Representantenes hus. Da McCarthy ble valgt i januar, fikk Jeffries flere stemmer enn McCarthy i 11 av 15 runder.

